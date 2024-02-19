«Чем ему сложнее, тем он лучше играет». Абаскаль — о Промесе

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о нападающем своей команды Квинсе Промесе.

«Квинси очень страстный игрок. Он из тех, кто мотивирован на борьбу. Чем сложнее ситуация, тем лучше такие парни играют. Им нужны серьёзные вызовы, чтобы показать себя. Я помню, как он забивал регулярно и приближался к отметке в 100 забитых мячей. Он сказал мне, что не хочет думать об этом, но я сказал ему сохранять спокойствие, чтобы справиться с этим, и он справился», — приводит слова Абаскаля Relovo.

Напомним, ранее Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения. 16 февраля стало известно о том, что Промес объявлен в международный розыск. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.