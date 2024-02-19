Промес настоял на своём участии в матче «Спартака» с «Кайратом» после объявления приговора

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес настоял на своём участии в матче Зимнего кубка РПЛ с «Кайратом» после объявления приговора по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Relevo. Напомним, красно-белые одержали победу со счётом 6:0, а сам Квинси отметился дублем.

По информации источника, перед последним товарищеским матчем с казахстанским «Кайратом» нападающий хотел поговорить со всеми, в том числе с тренерским штабом, чтобы сообщить им, что он хочет играть, несмотря на вынесение приговора.

Напомним, ранее Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения. 16 февраля стало известно о том, что Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

Квинси Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.