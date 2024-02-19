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Дьяков: сейчас в переход Хвичи из «Наполи» в «Барселону» верится с трудом

Дьяков: сейчас в переход Хвичи из «Наполи» в «Барселону» верится с трудом
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии, которого СМИ связывают с «Барселоной».

«У Кварацхелии первый сезон в «Наполи» был очень сильный, но этот сезон у него и у клуба – катастрофически ужасный. Команда играет отвратительно, Хвича сам – блёклая тень его самого прошлого сезона. Если бы он прошлым летом после чемпионского сезона, где он феерил, ушёл, я бы в это поверил. А сейчас в его уход верится с трудом.

Но надо признать, что сейчас и «Барселона» уже не та. Однако «Барса» есть, остаётся и будет «Барсой». Понятное дело, что в испанской команде всё наладится через год или два, а руководство клуба видит Хвичу как игрока на долгосрочную перспективу. Не знаю, стоит ли ему переходить, трудно угадать. В «Наполи» не всё гладко, и у «Барселоны» также», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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