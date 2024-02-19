Глава Суперлиги высказался о параллельном существовании с УЕФА

Глава Европейской Суперлиги Бернд Райхарт высказался о параллельном существовании с УЕФА.

«Могут ли УЕФА и Суперлига существовать параллельно друг другу? На наш взгляд, это не имеет смысла. Мы хотим сделать предложение с таким широким консенсусом, чтобы в нашей модели оказалось как можно больше команд с европейскими амбициями, и мы не хотим разделять футбольную семью на два лагеря», — приводит слова Райхарта Derstandard.

Напомним, 21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе, и Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

При этом в мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. В апреле того же года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В неё вошли английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Атлетико» Мадрид, «Барселона», «Реал» Мадрид, а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».