Капитан «Динамо» Бальбуэна: постараемся не дать забить Тюкавину в матче Россия — Парагвай

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Парагвая, который состоится в Москве 25 марта.

«У России и Парагвая в составе очень хорошие футболисты, поэтому я ожидаю очень интересной игры. Рад, что наши команды сыграют друг с другом.

Интересно будет сыграть против игроков «Динамо». Поэтому я надеюсь, что наши футболисты будут вызваны в сборную, ведь у нас в команде очень хорошие русские игроки.

Кто бы ни вышел на поле в этом матче в составе Парагвая, он постарается не позволить Тюкавину и остальным забить нам гол», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы над Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), Камеруном в Москве (1:0) и Кубой в Волгограде (8:0).