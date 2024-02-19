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Капитан «Динамо» Бальбуэна: постараемся не дать забить Тюкавину в матче Россия — Парагвай

Капитан «Динамо» Бальбуэна: постараемся не дать забить Тюкавину в матче Россия — Парагвай
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Парагвая, который состоится в Москве 25 марта.

«У России и Парагвая в составе очень хорошие футболисты, поэтому я ожидаю очень интересной игры. Рад, что наши команды сыграют друг с другом.

Интересно будет сыграть против игроков «Динамо». Поэтому я надеюсь, что наши футболисты будут вызваны в сборную, ведь у нас в команде очень хорошие русские игроки.

Кто бы ни вышел на поле в этом матче в составе Парагвая, он постарается не позволить Тюкавину и остальным забить нам гол», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы над Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), Камеруном в Москве (1:0) и Кубой в Волгограде (8:0).

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Источник: сборная России сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме
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