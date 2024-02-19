Основатель Jögel выразил сожаление о появлении информации о форме сборной России в СМИ

Основатель бренда Jögel Артур Мовсесян отреагировал на информацию о том, что в Сети появились детали концепции формы сборной России по футболу.

«Да, мы подписали в июне на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с Российским футбольным союзом о техническом спонсорстве и разработали форму для сборной России. Немного жаль, что информация с некоторыми деталями концепции просочилась до официальной презентации, но это легко объясняется повышенным общественным интересом к сборной России», — приводит слова Мовсесяна ТАСС.

Техническим спонсором сборной России выступает отечественная компания Jögel. Ранее форму для национальной команды изготавливала adidas. Ожидается, что новая форма сборной России по футболу будет представлена 6 марта на форуме «Россия» на ВДНХ.

Напомним, сборная России проведёт товарищеские матчи с национальными командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) в новой форме. Эти игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина».