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Феликс вернулся в общую группу «Барселоны» перед игрой с «Наполи» в ЛЧ

Феликс вернулся в общую группу «Барселоны» перед игрой с «Наполи» в ЛЧ
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Сегодня, 19 февраля, крайний нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, в нынешнем сезоне выступающий в составе «Барселоны» на правах аренды, вернулся в общую группу сине-гранатовых. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Таким образом, высока вероятность, что Феликс сможет попасть в заявку «Барселоны» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи». Предстоящая встреча состоится 21 февраля. Она пройдёт в Неаполе (Италия).

Напомним, в нынешнем сезоне Феликс принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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