Глава Суперлиги Райхарт назвал минусы Лиги чемпионов

Глава Европейской Суперлиги Бернд Райхарт назвал минусы Лиги чемпионов.

«Режим, который мы предлагаем, обеспечит гораздо более привлекательные игровые дни, которые будут посвящены чему-то на самом высоком уровне. Проблема как старого, так и нового режима Лиги чемпионов заключается в том, что существует слишком много игр, которые не имеют непосредственного отношения к исходу соревнований. Таким образом, мы не думаем, что привлекательность и глобальный охват этого соревнования возрастут», — приводит слова Райхарта Derstandard.

Напомним, 21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе, и Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.