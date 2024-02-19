Кверквелия прокомментировал возможный трансфер Кварацхелии в «Барселону»

Бывший защитник «Локомотива» и «Рубина» Соломон Кверквелия, выступающий в составе «Аль-Охдуда», отреагировал на информацию о возможном переходе вингера сборной Грузии и «Наполи» Хвичи Кварацхелии в каталонскую «Барселону».

«Я Хвичу очень люблю и уважаю. Желаю ему всего самого хорошего, не буду ничего говорить, чтобы не сглазить», – приводит слова Кверквелии Metaratings.

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В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.