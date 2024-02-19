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Ковачевич: даже я, опытный уже футболист, многому научился, работая с Бердыевым

Ковачевич: даже я, опытный уже футболист, многому научился, работая с Бердыевым
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Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич высказался о совместной работе с известным тренером Курбаном Бердыевым.

«Бердыев – большой тренер. Даже я, казалось бы, опытный уже футболист, мне за 30, многому научился, работая с ним. Бердыев не только очень хороший специалист, но и замечательный человек. Очень благодарен ему», – приводит слова Ковачевича «РБ Спорт».

1 февраля 2024 года официальный телеграм-канал махачкалинского «Динамо» объявил о решении главного тренера Курбана Бердыева покинуть клуб. Специалист возглавил команду в июле 2023 года. Осеннюю часть сезона «Динамо» под руководством Бердыева завершило на первом месте турнирной таблицы Мелбет — Первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.

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