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Мэр Мадрида пошутил, что Мбаппе перейдёт в «Атлетико»

Мэр Мадрида пошутил, что Мбаппе перейдёт в «Атлетико»
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Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда пошутил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдёт в «Атлетико».

«Спрашивал ли я Флорентино Переса о Килиане Мбаппе? Я уже сказал ему, что он переходит в «Атлетико». Он сказал мне, что это его не удивит», — приводит слова Альмейды аккаунт Universal Madrid в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее сообщалось, что испанская команда подписала контракт с Мбаппе до 2029 года. Соглашение Мбаппе с «Реалом» вступит в силу 1 июля 2024 года. Накануне Килиан встретился с руководством «ПСЖ» и попросил не делать ему новых предложений о пролонгации контракта, так как он уже подписал соглашение с «Реалом».

За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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