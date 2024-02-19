У Кейна синдром Холанда. ХиТ #173

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и тайм-коды:

00:00 — Привет, Боули!

00:42 — Провал Холанда, (не) празднование Стерлинга и 79 касаний в штрафной

17:05 — У «Ливерпуля» чистое первое место, но травмы даже перечислять больно

28:31 — Матч-мем от «Интера». И да, Индзаги снова отказался от ротации

40:01 — «Бавария» насоздавала на победу, но какая же нервозная!

56:16 — Хави вспомнил про big data, а Левандовски – про голы

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Кирилл находит две взаимоисключающие причины, почему Сити не победил Челси

Гриша ищет объяснение рекорду Хойлунда в АПЛ

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