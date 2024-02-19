У Кейна синдром Холанда. ХиТ #173

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:00 — Привет, Боули!
00:42 — Провал Холанда, (не) празднование Стерлинга и 79 касаний в штрафной
17:05 — У «Ливерпуля» чистое первое место, но травмы даже перечислять больно
28:31 — Матч-мем от «Интера». И да, Индзаги снова отказался от ротации
40:01 — «Бавария» насоздавала на победу, но какая же нервозная!
56:16 — Хави вспомнил про big data, а Левандовски – про голы
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Кирилл находит две взаимоисключающие причины, почему Сити не победил Челси
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