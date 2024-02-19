Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе подал заявку на регистрацию фамилии и празднования – AS

Килиан Мбаппе подал заявку на регистрацию фамилии и празднования – AS
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе подал заявку на регистрацию фамилии и празднования, сообщает AS.

По информации источника, форвард подал заявки в качестве товарных знаков в Евросоюзе. Запрос в Ведомство интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) был подан 8 февраля через парижскую юридическую фирму. Ранее Мбаппе уже зарегистрировал семь собственных товарных знаков, в том числе имя, инициалы и наиболее известные цитаты: «Moi tu m’parles pas d’age» («Не говорите мне о возрасте») и «Le football il a changé» («Футбол изменился»).

Таким образом, француз стал футболистом, на имя которого зарегистрировано больше всего товарных знаков, обойдя Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Материалы по теме
Мэр Мадрида пошутил, что Мбаппе перейдёт в «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android