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Зидан может возглавить «Баварию» — Corriere dello Sport

Зидан может возглавить «Баварию» — Corriere dello Sport
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Руководство «Баварии» заинтересовано в приглашении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, мюнхенцы уже связались с представителями французского специалиста. Отмечается, что «Бавария» в любом случае расстанется с нынешним наставником команды Томасом Тухелем — либо в ближайшее время, либо по окончании сезона.

Напомним, Зидан на данный момент находится без работы. Последним клубом французского специалиста был мадридский «Реал».

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

После 21 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» — восемь очков. Также «Бавария» проиграла Суперкубок «Лейпцигу» и уступила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио».

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