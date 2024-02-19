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Тренер сборной Словакии Кальцона подписал контракт с «Наполи» — Фабрицио Романо

Тренер сборной Словакии Кальцона подписал контракт с «Наполи» — Фабрицио Романо
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Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона подписал контракт с итальянским «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, стороны заключили соглашение до конца текущего сезона. Отмечается, что Кальцона также останется на посту главного тренера сборной Словакии.

Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер неаполитанцев Вальтер Маццарри может покинуть свой пост до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который должен состояться 21 февраля.

Напомним, Кальцона ранее уже работал в «Наполи», но в должности помощника Лучано Спаллетти, а потом – в качестве тренера по развитию техники. До этого он был помощником в «Перудже», «Алессандрии», «Сорренто», «Эмполи» и «Кальяри».

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