Тренер «Зенита» Семак прокомментировал сорвавшийся трансфер Тикнизяна

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о сорвавшемся трансфере защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Что касается нюансов переговоров клуба с футболистом, здесь я ничего не могу сказать. Ну, а как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе «Локомотива», играет очень результативно. По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но — не получилось. Поэтому будем дальше двигаться», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Тикнизян не стал переходить в «Зенит» из-за отказа петербургского клуба удовлетворять финансовые запросы футболиста, который просил зарплату около € 2 млн в год.

Напомним, 24-летний Тикнизян в этом сезоне провёл за «Локомотив» 10 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн. Тикнизян является воспитанником ПФК ЦСКА, именно за армейский клуб он выступал до перехода в «Локомотив» в августе 2021 года.