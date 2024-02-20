«Тоттенхэм» планирует подписать полузащитника «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» и молодёжной сборной Англии Джеймс Гарнер может сменить клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «шпоры» в ближайшее время выйдут на руководство «Эвертона» с предложением о покупке 22-летнего хавбека. Отмечается, что «ириски» оценивают футболиста в € 20 млн. Сам игрок ещё не принял решение о своём будущем.

Гарнер является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Полузащитник выступает за «Эвертон» с 2022 года.В этом сезоне хавбек провёл за «ирисок» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.