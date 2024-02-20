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Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
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«Жирона» снова проиграла в Ла Лиге и отстала от «Реала» на шесть очков

«Жирона» снова проиграла в Ла Лиге и отстала от «Реала» на шесть очков
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Завершился матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Жирона». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес. Матч закончился победой «Атлетика» — 3:2. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хозяева поля вышли вперёд уже на второй минуте — голом отметился форвард Алекс Беренгер. В самом начале второй половины встречи вингер «Жироны» Виктор Цыганков сумел восстановить равенство на табло. Однако уже через семь минут Беренгер оформил дубль, а ещё через четыре — мяч забил Иньяки Уильямс. «Жирона» смогла ответить лишь точным ударом Эрика Гарсии на 75-й минуте. Как итог — победа «Атлетика» со счётом 3:2.

На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Мичела Анхеля набрали 56 очков и отстают от лидирующего мадридского «Реала» на шесть баллов. «Атлетик», в свою очередь, находится на пятой строчке, в активе команды 49 очков.

Испания - Примера . 25-й тур
19 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 2
Жирона
Жирона
1:0 Беренгер – 2'     1:1 Цыганков – 49'     2:1 Беренгер – 56'     3:1 Уильямс – 60'     3:2 Гарсия – 75'    
Турнирная таблица Примеры - 2023/2024
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