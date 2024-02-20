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FourFourTwo назвало имя лучшего крайнего защитника в истории футбола

FourFourTwo назвало имя лучшего крайнего защитника в истории футбола
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Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших крайних защитников за всю историю футбола.

Первое место досталось легенде «Милана» Паоло Мальдини. Второе место занял бразилец Роберто Карлос. На третьей строчке — ещё один бразилец Карлос Альберто.

Топ-10 крайних защитников по версии FourFourTwo:

  1. Паоло Мальдини;
  2. Роберто Карлос;
  3. Карлос Альберто;
  4. Дани Алвес;
  5. Филипп Лам;
  6. Кафу;
  7. Эшли Коул;
  8. Рууд Крул;
  9. Джалма Сантос;
  10. Лилиан Тюрам.

Напомним, в августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».

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