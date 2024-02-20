FourFourTwo назвало имя лучшего крайнего защитника в истории футбола

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших крайних защитников за всю историю футбола.
Первое место досталось легенде «Милана» Паоло Мальдини. Второе место занял бразилец Роберто Карлос. На третьей строчке — ещё один бразилец Карлос Альберто.
Топ-10 крайних защитников по версии FourFourTwo:
- Паоло Мальдини;
- Роберто Карлос;
- Карлос Альберто;
- Дани Алвес;
- Филипп Лам;
- Кафу;
- Эшли Коул;
- Рууд Крул;
- Джалма Сантос;
- Лилиан Тюрам.
Напомним, в августе 2018-го Мальдини был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».