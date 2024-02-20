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Сменивший Руни в «Бирмингеме» Моубрей временно оставил пост тренера команды

Сменивший Руни в «Бирмингеме» Моубрей временно оставил пост тренера команды
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Главный тренер «Бирмингема» Тони Моубрей временно оставил свою должность из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба английского клуба.

60-летний специалист в ближайшие полтора-два месяца займётся решением проблем со здоровьем. Исполнять обязанности главного тренера команды в его отсутствие будет ближайший помощник Тони Марк Венус.

«После недавнего медицинского обследования я узнал, что мне потребуется пройти курс лечения. По этой причине я должен временно отойти от работы в «Бирмингем Сити». До моего возвращения команду будет возглавлять Венус при поддержке тренеров Эшли Коула, Пита Шаттлуорта и Майка Тейлора», — приводит слова Моубрея официальный сайт «Бирмингема».

Тони Моубрей возглавил бирмингемский клуб в начале января, сменив на этом посту уволенного Уэйна Руни. Под руководством Тони «Бирмингем» провёл три матча в рамках Чемпионшипа, одержав две победы и потерпев одно поражение.

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