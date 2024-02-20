Гвардиола извинился перед Филлипсом за указание игроку на наличие у него лишнего веса

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попросил прощения у полузащитника «горожан» Калвина Филлипса, который на текущий момент выступает за «Вест Хэм» на правах аренды, за то, что в 2022 году подверг критике игрока из-за наличия у него лишнего веса.

«Да, мне жаль. Извиниться раз в восемь лет это неплохо. Мне очень жаль. Я приношу ему извинения. Я действительно приношу извинения. Мне очень жаль», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, ранее Филлипс сообщил прессе, что данный инцидент произошёл после того, как футболист вернулся с чемпионата мира 2022 года. По словам Филлипса, подобные комментарии Гвардиолы крайне расстроили его и негативным образом повлияли на его самооценку.

В нынешнем сезоне Филлипс принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.