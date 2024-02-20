Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола извинился перед Филлипсом за указание игроку на наличие у него лишнего веса

Гвардиола извинился перед Филлипсом за указание игроку на наличие у него лишнего веса
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попросил прощения у полузащитника «горожан» Калвина Филлипса, который на текущий момент выступает за «Вест Хэм» на правах аренды, за то, что в 2022 году подверг критике игрока из-за наличия у него лишнего веса.

«Да, мне жаль. Извиниться раз в восемь лет это неплохо. Мне очень жаль. Я приношу ему извинения. Я действительно приношу извинения. Мне очень жаль», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, ранее Филлипс сообщил прессе, что данный инцидент произошёл после того, как футболист вернулся с чемпионата мира 2022 года. По словам Филлипса, подобные комментарии Гвардиолы крайне расстроили его и негативным образом повлияли на его самооценку.

В нынешнем сезоне Филлипс принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Материалы по теме
Игрок «Сити» Филлипс рассказал, как Гвардиола негативным образом повлиял на его самооценку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android