Игрок «Спартака» Хесус Медина высказался о предстоящем матче Парагвая со сборной России

Полузащитник «Спартака» и сборной Парагвая Хесус Медина высказался о предстоящем матче с национальной командой России. По мнению Медины, матч будет равным, так как парагвайская и российская национальные команды похожи по уровню. Также Хесус отметил важность проведения подобных товарищеских матчей для сборной России и высказался о своём отношении к стране.

«Конечно, эта встреча с Россией будет особенной, потому что у нас там играет несколько партнёров по команде. Мы шутили, что если выйдем в составе, то постараемся сделать всё для победы, постараемся также отдать все силы нашей сборной. Матч будет равным, потому что, на мой взгляд, эти две сборные очень схожи по уровню. Так что это будет особенная и очень приятная игра.

Моё отношение к России осталось прежним, я здесь уже два года. Я всегда смотрел на страну одинаково с тех пор, как попал сюда, и это лучше всего. Я знаю, что для России важно проводить такие матчи», — приводит слова Медины «Спорт-экспресс».

Напомним, 14 февраля стало известно, что сборная России проведёт товарищескую игру с национальной командой Парагвая. Матч состоится 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. На этой же арене несколькими днями ранее, 21 февраля, Россия сыграет со сборной Сербии.