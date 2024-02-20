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«Факел» объявил о подписании Юрганова

«Факел» объявил о подписании Юрганова
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Воронежский «Факел» на своём официальном сайте объявил о подписании защитника Игоря Юрганова, который ранее выступал за «Сочи». Ранее в СМИ появлялась информация, что сочинцы расторгли контракт с Юргановым по обоюдному согласию сторон.

«Добро пожаловать в «Факел»!» — написала пресс-служба воронежского клуба.

30-летний Юрганов выступал за «Сочи» с 2021 года. Его контракт с сочинцами был рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 600 тыс.

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 11 очков и на текущий момент занимает 18-е место, отставая от 12-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в РПЛ, на восемь очков. «Факел» набрал 21 очко и расположился на 11-й позиции.

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