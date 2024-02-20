Relevo: приход Мбаппе в «Реал» не повлияет на положение других игроков в клубе

Руководство мадридского «Реала» не намерено расставаться с кем-либо из игроков нынешнего состава «сливочных» ради подписания нападающего Килиана Мбаппе, который на текущий момент выступает за «ПСЖ». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, тренерский штаб «Реала» рассчитывает на всех футболистов, которые на текущий момент выходят в основном составе клуба в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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Кроме того, в последние годы «сливочные» выстроили такую экономическую систему подписания контрактов с футболистами, которая позволит им заключить трудовое соглашение с Мбаппе без необходимости продавать какого-либо действующего игрока «Реала».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что французский нападающий уже подписал соглашение с «Реалом», рассчитанное на пять лет.