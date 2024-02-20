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Стало известно, кто из игроков «Баварии» выступает за и против нахождения Тухеля в клубе

Стало известно, кто из игроков «Баварии» выступает за и против нахождения Тухеля в клубе
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Немецкое издание Bild представило список игроков «Баварии», которые поддерживают главного тренера команды Томаса Тухеля и которые выступают против нахождения немецкого специалиста у руля мюнхенского клуба.

В качестве футболистов, поддерживающих Тухеля, называются Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру, Джамал Мусиала, Лерой Зане, Гарри Кейн и Эрик Дайер.

Среди игроков, выступающих против нахождения Тухеля в клубе, называются Йозуа Киммих, Леон Горецка, Томас Мюллер, Маттейс де Лигт, Матис Тель, Серж Гнабри.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Бавария» может уволить Тухеля и назначить на его место экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана или бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

После 22 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на восемь очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
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