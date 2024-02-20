Чемпион России Бахва Тедеев: кроме грязи, в политике ничего не видел — зачем я туда влез?

Бывший полузащитник и главный тренер «Алании» Бахва Тедеев высказался о своей политической карьере. В один период он занимал должность заместителя министра Южной Осетии по спорту, был депутатом городской думы Владикавказа и депутатом парламента Южной Осетии.

Фото: Из личного архива Тедеева

«Влез в политику — зачем это надо было? Если боженька тебе дал футбольные умения и знания, то ты должен заниматься футболом. Я к этому пришёл. Я долго отсутствовал в футболе — это моя ошибка.

Был замом министра Южной Осетии по спорту, депутатом городской думы Владикавказа, депутатом парламента Южной Осетии. Не то чтоб разочаровался в политике, но это не моё. Я и не был 100-процентным политиком. Надо было оставаться в футболе.

Каждому своё. Я считаю так. Кроме грязи, я в политике ничего не увидел. Сколько бы ты хорошего ни сделал, всё равно будешь для людей плохим. Одна грязь! Не хочу об этом», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.