Вагнер Лав высказался о том, что многие списывали его со счетов из-за возраста

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за бразильский клуб «Атлетико Гоияниенсе», высказался о том, что многие списывали его со счетов из-за возраста. Напомним, в 2015 году даже президент ЦСКА Евгений Гинер заявлял, что бразильцу осталось играть максимум 3-4 года.

«Гинер в 2015 году сказал, что мне осталось играть 3-4 года? Возможно, он думал, что я по-прежнему хожу на тусовки, поэтому долго не продержусь (улыбается). Да, многие ошибались. Несколько лет назад, кажется, в 2020 году, у меня была возможность вернуться играть в Россию. И мне тогда было 35-36 лет. Многие не верили, что я ещё играю на высоком уровне. Думали, что продержусь ещё год-два, но вот я собираюсь играть весь 2024 год», — сказал Вангер Лав в новом видео на YouTube-канале Nobel.