Экс-хавбек «Спартака» Алекс рассказал, почему бразильцы без труда адаптируются к РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс Мескини рассказал, почему бразильцы без особого труда адаптируются к Российской Премьер-Лиге.

«Могу ли объяснить, почему в России из всех латиноамериканцев лучше всех адаптируются именно бразильцы? Я думаю, что у бразильцев много схожего с русскими. В таких вещах, как понимаем счастье, социальное равенство. Бразильцам не составляет труда адаптироваться, европейцам это даётся сложнее. Аргентинцам не должно быть тяжело, потому что у них тоже трудная жизнь, но они какие-то более напряжённые. Бразильцы спокойные, расслабленные, они могут понять, как всё устроено в России, каков русский народ. Полагаю, что бразильская манера игры больше сочетается с русской», — сказал Алекс в выпуске YouTube-канала Nobel.

Напомним, Алекс играл за «Спартак» с 2009 по 2011 год. В составе московского клуба бразильский полузащитник дважды становился серебряным призёром внутреннего первенства.