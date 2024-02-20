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Игрок «Барселоны» Гюндоган: наши шансы в Лиге чемпионов? Есть команды поопытнее, чем наша

Игрок «Барселоны» Гюндоган: наши шансы в Лиге чемпионов? Есть команды поопытнее, чем наша
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган оценил шансы сине-гранатовых на успешное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в преддверии очного матча каталонского клуба с «Наполи» в 1/8 финала этого турнира, который состоится завтра, 21 февраля.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Буду честен, я вижу фаворитами другие команды, обладающие большим количеством возможностей и опыта. Но если мы выйдем в четвертьфинал, мы окажемся в прекрасном положении. Кто мог ожидать, что «Интер» выйдет в финал в прошлом году? Я реалист, но я также знаю, что подобное тяжело для всех команд. Однако мы готовы к этому соревнованию», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Игра начнётся в 23:00 мск.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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