Игрок «Барселоны» Гюндоган: наши шансы в Лиге чемпионов? Есть команды поопытнее, чем наша

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган оценил шансы сине-гранатовых на успешное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в преддверии очного матча каталонского клуба с «Наполи» в 1/8 финала этого турнира, который состоится завтра, 21 февраля.

«Буду честен, я вижу фаворитами другие команды, обладающие большим количеством возможностей и опыта. Но если мы выйдем в четвертьфинал, мы окажемся в прекрасном положении. Кто мог ожидать, что «Интер» выйдет в финал в прошлом году? Я реалист, но я также знаю, что подобное тяжело для всех команд. Однако мы готовы к этому соревнованию», — приводит слова Гюндогана Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Игра начнётся в 23:00 мск.