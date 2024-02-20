Итальянский журналист Франки: прямо сейчас Хвича — не игрок уровня «Барселоны»

Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о будущем вингера «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

«Информация об интересе «Барселоны» к Кварацхелии — просто очередной слух. Неинтересно, бесполезно и непродуктивно гоняться за каждой такой новостью, если она не имеет подтверждения, поскольку каждый день появляются тысячи трансферных слухов. Кварадона, как его прозвали болельщики «Наполи», продемонстрировал свой огромный талант в прошлом сезоне, забив 12 голов, сделав 13 результативных передач в Серии А и выиграв с клубом исторический титул. Конечно, он может играть в таком крупном клубе, как «Барселона», но в своей лучшей форме. А прямо сейчас Хвича — не игрок уровня «Барселоны», — приводит слова Франки издание «РБ Спорт».

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Напомним, ранее появилась информация, что «Барселона» планирует осуществить трансфер Кварацхелии грядущим летом. Утверждалось, что руководство каталонцев рассчитывает подписать игрока за € 90-100 млн. В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года. На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры «Барселона» находится на третьем месте с 54 набранными очками.