Экс-игрок «Спартака» Алекс: Карпин – особенный, я его обожаю. Он – прирождённый победитель

Бывший футболист «Спартака» Алекс рассказал о своём отношении к экс-тренеру красно-белых Валерию Карпину, ныне возглавляющему «Ростов» и сборную России.

«Я ведь почти не работал с российскими тренерами. Ну, был Валерий Карпин. Его я обожаю. Он особенный. Он же сейчас сборную тренирует. Карпин говорил мне, когда я уйду, ты станешь тренером. Я думаю, если бы я остался в «Спартаке» подольше, это и правда могло бы произойти

Как личностью я им восхищаюсь. Он всегда уверен в том, что делает, что говорит. Восторгаюсь его манерой общаться. Он прирожденный победитель», — сказал Алекс в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год. Карпин был тренером «Спартака» с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по март 2014 года.