Бывший полузащитник «Спартака» Алекс рассказал, что Карпин приглашал его в «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс рассказал, что Валерий Карпин, ранее также работавший в стане красно-белых, приглашал его в «Ростов», который возглавляет сейчас.

«Хотел бы я тренировать, как Карпин? Да. Из того, что делал Карпин, когда только начинал, я бы и сам много что использовал. Потом уже к этим знаниям добавил бы что-то своё.

Когда я завершал карьеру, Карпин работал в «Ростове». Он даже общался со мной по поводу перехода в эту команду. Но меня это предложение не заинтересовало. Однако мне до сих пор хочется поездить по странам, чтобы узнать разных тренеров и их манеру работы. Мне бы хотелось провести какое-то время в России, понаблюдать за работой Валерия, чтобы понять, как он мыслит сейчас. Логично предположить, что он стал лучше как тренер», — сказал Алекс в видео на YouTube-канале Nobel.