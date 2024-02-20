Тедеев: для Осетии футбол и борьба — как воздух. Люди заждались открытия стадиона!

Бывший полузащитник и главный тренер «Алании» Бахва Тедеев заявил, что для Осетии стадион очень важен.

«Я разговаривал с вице-президентом клуба Данилом Владимировичем Гуреевым. Я, как и все болельщики, обеспокоен вопросом: будет ли стадион готов? Гуреев заверил, что процентов на 90-95 его откроют в срок. Люди заждались уже! Для Осетии футбол и борьба — как воздух. Для этих видов и должны создаваться все условия — как, например, для хоккея с мячом в Сибири. Где лучшие условия и традиции в том или ином виде, там его и нужно развивать», — сказал Тедеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Стоит отметить, что без нового стадиона футбольный клуб «Алания» не сможет участвовать в РПЛ в случае выхода в этот турнир.