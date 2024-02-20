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Сразу три топ-клуба претендуют на защитника «Байера» Фримпонга

Сразу три топ-клуба претендуют на защитника «Байера» Фримпонга
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Правый защитник «Байера» и сборной Нидерландов Жереми Фримпонг может сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на подписание 23-летнего игрока обороны претендуют мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Сам игрок отдаёт предпочтение клубам из английской Премьер-лиги. Отмечается, что «аспириновые» хотят выручить с продажи своего футболиста не менее € 60 млн.

Фримпонг выступает за «Байер» с 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за леверкузенцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Ливерпуля» сразу к двум игрокам «Байера».

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