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Канчельскис: Захарян в шоке от скорости футбола, он в РПЛ такого не видел никогда

Канчельскис: Захарян в шоке от скорости футбола, он в РПЛ такого не видел никогда
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о выступлениях российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Нет ничего ужасного в том, что у Захаряна пока только одно результативное действие. Плохо, если бы ему играть не давали. Но вроде тренер доверяет Арсену — а голы и передачи должны прийти. Не рубил бы с плеча по поводу результативности Захаряна. Человек в шоке от скорости футбола, он в РПЛ такого не видел никогда. Но вечно в Испании ждать не будут, надо уже включаться на полную», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Захарян переехал в чемпионат Испании из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года. В составе «Реала Сосьедад» он провёл 27 игр во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена одна результативная передача. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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