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Нападающий «Динамо» Смолов получил травму спины

Нападающий «Динамо» Смолов получил травму спины
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов получил травму спины.

«У меня небольшое повреждение спины. Пока не знаю, сколько пропущу», — сказал Смолов на онлайн встрече с болельщиками.

Напомним, Смолов является воспитанником «Динамо», но покинул клуб летом 2015 года. Форвард вернулся в команду из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Фёдор уже выступал за бело-голубых с 2007 по 2015 год. Также за свою карьеру футболист успел поиграть за «Краснодар», «Анжи», «Урал», «Фейеноорд» и «Сельту».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Фёдор Смолов провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на его счету пять игр, один гол и результативная передача в Фонбет Кубке России.

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