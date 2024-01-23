Стало известно, в какой клуб может перейти Гринвуд предстоящим летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий на правах годичной аренды за «Хетафе», летом может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, из всех клубов, претендующих на подписание атакующего игрока, именно сине-гранатовые имеют наилучшие шансы на реализацию сделки. Отмечается, что руководство «красных дьяволов» будет открыто к продаже 22-летнего футболиста.

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В нынешнем сезоне Гринвуд провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

Ранее появилась информация о возможном продолжении сотрудничества «Барселоны» с португальскими футболистами — Жоау Канселу и Жоау Феликсом.