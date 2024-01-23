Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мавритания — Алжир. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, в какой клуб может перейти Гринвуд предстоящим летом

Стало известно, в какой клуб может перейти Гринвуд предстоящим летом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий на правах годичной аренды за «Хетафе», летом может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, из всех клубов, претендующих на подписание атакующего игрока, именно сине-гранатовые имеют наилучшие шансы на реализацию сделки. Отмечается, что руководство «красных дьяволов» будет открыто к продаже 22-летнего футболиста.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Гринвуд провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

Ранее появилась информация о возможном продолжении сотрудничества «Барселоны» с португальскими футболистами — Жоау Канселу и Жоау Феликсом.

Материалы по теме
Стало известно будущее Феликса и Канселу в «Барселоне»
Материалы по теме
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Live
Новая звезда готовит побег из Саудовской Аравии. А «МЮ» хочет сослать туда четверых! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android