Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Барселоны» де Йонг — о Хвиче: завтра нам придётся следить за ним

Игрок «Барселоны» де Йонг — о Хвиче: завтра нам придётся следить за ним
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник испанской «Барселоны» Френки де Йонг высказался об игроке итальянского «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Кварацхелия — я не знаю, правильно ли я произношу его фамилию — игрок высокого уровня. Он нацелен на гол, на выходы один на один. Завтра нам придётся следить за ним», — приводит слова де Йонга Barca Times.

Напомним, завтра, 21 февраля, «Барселона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать вингера сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и готова потратить на трансфер € 90-100 млн. В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Хави высказался о Кварацхелии, которого связывают с переходом в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android