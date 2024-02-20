Игрок «Барселоны» де Йонг — о Хвиче: завтра нам придётся следить за ним

Полузащитник испанской «Барселоны» Френки де Йонг высказался об игроке итальянского «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Кварацхелия — я не знаю, правильно ли я произношу его фамилию — игрок высокого уровня. Он нацелен на гол, на выходы один на один. Завтра нам придётся следить за ним», — приводит слова де Йонга Barca Times.

Напомним, завтра, 21 февраля, «Барселона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена подписать вингера сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и готова потратить на трансфер € 90-100 млн. В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.