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«Арсенал» согласовал новый контракт с одним из основных защитников

«Арсенал» согласовал новый контракт с одним из основных защитников
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«Арсенал» сразу после завершения Кубка Азии — 2024 договорился о продлении контракта с японским защитником Такэхиро Томиясу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, стороны заключат новое соглашение со сроком действия до конца сезона-2027/2028. Официальное заявление лондонского клуба по этому поводу ожидается в самое ближайшее время.

Томиясу перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» в 2021 году. В нынешнем сезоне защитник провёл за «канониров» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.

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