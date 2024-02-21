Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Атлетико»: Арнаутович открыл счёт

«Интер» — «Атлетико»: Арнаутович открыл счёт
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Интер» и мадридский «Атлетико». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Иштван Ковач (Румыния). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 79-й минуте матча Лаутаро Мартинес выскочил на рандеву с Яном Облаком, но пробил прямо в голкипера. Мяч удачно отскочил к Марко Арнаутовичу, который ударом в ближний угол через ноги защитника открыл счёт.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Арнаутович – 79'    

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов «Интер» занял второе место в группе с «Реалом Сосьедад», «Бенфикой» и «РБ Зальцбург» с 12 очками. Миланцы трижды одержали победу и три раза сыграли вничью. «Атлетико» в группе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком» занял первое место с 14 очками. Испанцы четыре раза победили и дважды сыграли вничью.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android