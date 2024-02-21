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Де Йонг – о критике со стороны СМИ: меня раздражает, что журналистам ни капельки не стыдно

Де Йонг – о критике со стороны СМИ: меня раздражает, что журналистам ни капельки не стыдно
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отреагировал на критику в свой адрес со стороны СМИ в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По правде говоря, в последнее время меня немного бесит то, что вы пишете в целом. Появляется много вещей, которые не соответствуют действительности, и журналистам ни капельки не стыдно. Это меня раздражает.

Я люблю «Барселону», люблю товарищей по команде, люблю персонал клуба, но СМИ иногда критикуют мой уровень игры, но это не имеет значения, каждый может выражать своё мнение. Каждый может обсуждать меня в плане игры, но распространять ложную информацию — это слишком», – приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, завтра, 21 февраля, «Барселона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Наполи».

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 23 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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