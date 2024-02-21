Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ с «Порту»

Микель Артета поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ с «Порту»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень впечатлён «Порту», хорошо знаю его руководство и историю. У них большой опыт участия в еврокубках, они обладают большим количеством различных качеств во многих фазах игры, и поэтому всегда конкурентоспособны. Это действительно сложный соперник, с которым нам предстоит встретиться, и мы взволнованы. Мы не были здесь семь лет, и все полны энергии и желания сыграть завтра так, как мы хотим.

Здорово, что мы заслужили право сыграть в плей-офф. Это вызов, это то, что стоит перед нами, и мы действительно рады принять его и идти к нему с полной верой, это точно», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Матч между командами состоится сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток на стадионе «Драгау» прозвучит в 23:00 по мск.

Материалы по теме
Артета ответил на вопрос о возвращении Александра Зинченко в состав «Арсенала»

Аарон Рамсдейл ворует ёлочные игрушки с базы «Арсенала»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android