Микель Артета поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ с «Порту»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

«Я очень впечатлён «Порту», хорошо знаю его руководство и историю. У них большой опыт участия в еврокубках, они обладают большим количеством различных качеств во многих фазах игры, и поэтому всегда конкурентоспособны. Это действительно сложный соперник, с которым нам предстоит встретиться, и мы взволнованы. Мы не были здесь семь лет, и все полны энергии и желания сыграть завтра так, как мы хотим.

Здорово, что мы заслужили право сыграть в плей-офф. Это вызов, это то, что стоит перед нами, и мы действительно рады принять его и идти к нему с полной верой, это точно», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Матч между командами состоится сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток на стадионе «Драгау» прозвучит в 23:00 по мск.

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