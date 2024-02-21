Индзаги высказался о предстоящем ответном матче «Интера» с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе над мадридским «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наша игра была очень хорошей, потому что мы встретились с командой, в которой сочетаются физика и техника. Это было совсем непросто. Теперь нам предстоит ещё одна сложная игра в Мадриде. Мы сожалеем, потому что мы заслужили чего-то большего. В Мадриде будет сложно, когда полный стадион готов будет гнать «Атлетико», но мы подготовимся ко второй половине противостояния наилучшим образом после победы в первой.

За эти шесть месяцев мы выступили очень хорошо, но самые важные месяцы — март и апрель. Ребятам нужно продолжать в том же духе. Мне нравится видеть, как они тренируются, но мы знаем, что придут трудности: напряжённые матчи, усталость. Некоторые игроки получат травмы. Но мы должны продолжать работать так, как делаем это сейчас, — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 13 марта на стадионе «Цивитас Метрополитано».

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