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Уткин высоко отозвался об игре Бастони после матча «Интера» с «Атлетико» в ЛЧ

Уткин высоко отозвался об игре Бастони после матча «Интера» с «Атлетико» в ЛЧ
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Известный спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал успешную игру итальянского защитника «Интера» Алессандро Бастони после первого матча матче с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Арнаутович – 79'    

«Сколько смотрю на Бастони, удивляет одно и то же. Он выполняет на поле такую сложную работу, по ходу одной атаки или выхода в атаку меняя по 2-3 роли. И при этом у него нет каких-то грандиозных качеств. Конечно, он в отличных кондициях, у него отличная дистанционная скорость, но…

Так играть, как он, принося команде массу пользы, он бы не смог, если бы тренер ему не доверял и не помогал в развитии, прежде всего в понимании игровой задачи. Бастони больше, чем очки в таблице, объясняет мне без слов, просто игрой, тонкость и потенциал тренера Симоне Индзаги», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде состоится 13 марта.

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