Арнаутович назвал гол в ворота «Атлетико» одним из самых важных в своей карьере

Нападающий «Интера» Марко Арнаутович высказался о забитом победном голе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:0).

На 46 минуте матча австриец заменил получившего травму Маркуса Тюрама, а на 79 минуте поразил сетку ворот соперника с передачи Лаутаро Мартинса. По итогам матча Арнаутовича признали игроком встречи.

«Мне жаль Маркуса, это не очень приятно, когда партнёр по команде выбывает из игры. Однако именно здесь я должен был прийти и внести свой вклад. Болельщики всегда были на моей стороне. И это был невероятный момент для меня, когда я забил гол, который считаю одним из самых важных в своей карьере. Здесь была вся моя семья, я очень рад.

У нас фантастическая и сильная команда, и каждый старается сделать всё, что в его силах. Теперь необходимо еще одно большое выступление в Мадриде; мы поедем туда, чтобы победить», — приводит слова Арнаутовича официальный сайт «Интера».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий сыграл 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Ответный матч между командами пройдёт 13 марта.

Клопп и Хави: зачем, почему и как же так?! ХиТ#170