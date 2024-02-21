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Арнаутович назвал гол в ворота «Атлетико» одним из самых важных в своей карьере

Арнаутович назвал гол в ворота «Атлетико» одним из самых важных в своей карьере
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Нападающий «Интера» Марко Арнаутович высказался о забитом победном голе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:0).

На 46 минуте матча австриец заменил получившего травму Маркуса Тюрама, а на 79 минуте поразил сетку ворот соперника с передачи Лаутаро Мартинса. По итогам матча Арнаутовича признали игроком встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Арнаутович – 79'    

«Мне жаль Маркуса, это не очень приятно, когда партнёр по команде выбывает из игры. Однако именно здесь я должен был прийти и внести свой вклад. Болельщики всегда были на моей стороне. И это был невероятный момент для меня, когда я забил гол, который считаю одним из самых важных в своей карьере. Здесь была вся моя семья, я очень рад.

У нас фантастическая и сильная команда, и каждый старается сделать всё, что в его силах. Теперь необходимо еще одно большое выступление в Мадриде; мы поедем туда, чтобы победить», — приводит слова Арнаутовича официальный сайт «Интера».

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий сыграл 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Ответный матч между командами пройдёт 13 марта.

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