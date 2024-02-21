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Тони Кроос в ближайшие недели примет решение о возвращении в сборную Германии

Тони Кроос в ближайшие недели примет решение о возвращении в сборную Германии
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в ближайшие недели примет решение относительно своего возможного возвращения в сборную Германии, сообщает The Athletic.

По информации источника, если 34-летний немец всё же решит принять участие на домашнем чемпионате Европы – 2024, то главный тренер сборной Юлиан Нагельсман вызовет его на мартовские товарищеские матчи с Францией и Нидерландами. Если же Кроос ответит отказом, то больше не будет вызываться в национальную команду.

Кроос завершил выступление за сборную Германии после чемпионата Европы – 2021. На том турнире немцы дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Англии (0:2). Кроос отыграл четыре матча, но результативными действиями не отметился.

Всего за сборную Кроос провёл 106 матчей, забил 17 мячей и отдал 15 голевых передач.

Вместе со сборной немец выиграл чемпионат мира в 2014 году в Бразилии.

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Источник: «Реал» сказал Кроосу, что он может продлить контракт, когда захочет
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