Форвард «Динамо» Смолов назвал своих любимых футболистов

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о футболистах ведущих европейских клубов, чья игра ему импонирует.

«Поколение футболистов, в котором у меня были кумиры, уже закончило или заканчивает карьеру. Понятно, Килиан Мбаппе очень сильный. Эрлинг Холанд заслужил награду лучшему за 2023 год. Мне нравится, как играют Букайо Сака, Мартин Эдегор, Флориан Вирц, Мохамед Салах. Не могу выделить кого-то одного. Думаю, что теперь будет конкурентная борьба за Золотой мяч», — приводит слова Смолова пресс-служба московского клуба.

Профессиональная карьера Смолова началась в 2007 году. С тех пор российский нападающий выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Сельту».