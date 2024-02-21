Радимов: в оборонительных действиях Витсель уже не успевает

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре бельгийского футболиста «Атлетико» Акселя Витселя в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).

«Игру читает хорошо, но, когда она становится быстрее, он уже всё, не успевает. Я смотрю чемпионат Испании часто. Как только игра становится быстрее, Витсель не успевает. Начинает атаки здорово, читает игру хорошо. В плане атакующих действий Витсель нужен, но в плане оборонительных функций при возрастающих скоростях он не успевает», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Витселю, который ранее в своей карьере выступал за санкт-петербургский «Зенит», 35 лет. За «Атлетико» бельгиец играет с 2022 года. В нынешнем сезоне Аксель провёл 36 матчей с учётом всех соревнований и забил один гол. Действующий контракт универсального футболиста с «матрасниками» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Витселя в € 5 млн.