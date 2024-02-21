Юрген Клопп: у Жоты проблемы с коленом, Алисона беспокоит мышечное повреждение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий его команды Диогу Жота долгое время пробудет в лазарете, в то время как голкипер «красных» Алисон получил мышечную травму.

«Я хотел бы сидеть здесь и говорить, что у нас нет никаких проблем, но, очевидно, они у нас есть. Итак, Али недоступен, у него мышечная травма, и мы не знаем точно, сколько времени уйдёт на его восстановление, но он определённо не вернётся в обозримом будущем. Также у нас есть Жота, у которого травма колена. На его восстановление уйдут месяцы. Но я не смогу назвать точные сроки, даже если очень сильно захочу это сделать», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

В текущем сезоне на счету Жоты 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Напомним, сегодня, 21 февраля, «Ливерпуль» сыграет с «Лутоном» в матче 26-го тура АПЛ.