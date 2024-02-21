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Тухель покинет «Баварию» в конце сезона — Плеттенберг

Тухель покинет «Баварию» в конце сезона — Плеттенберг
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель покинет мюнхенский клуб в конце сезона, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, решение об уходе было принято после «честного и продолжительного» разговора между немецким специалистом и руководством мюнхенцев. Напомним, «Баварию» Тухель возглавил в марте 2023 года и привёл мюнхенцев к победе в Бундеслиге в сезоне-2023/2024.

После 22 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на восемь очков. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «РБ Лейпциг» на домашней арене. Игра состоится 24 февраля.

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